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В Пензе построят дилерский центр «John Deere»

10:17 | 22.09.2017 | Экономика

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Дилерский центр американской машиностроительной компании «John Deere» будет построен в Пензе в рамках инвестиционного соглашения между мэрией и ООО «Технодом».

В Пензе построят дилерский центр «John Deere»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ о сотрудничестве был подписан в минувший четверг, 21 сентября.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в строительство центра намечено вложить более 300 млн. рублей.

«По итогам реализации проекта планируется создать более 100 рабочих мест», — отметили в администрации Пензы.

ООО «Технодом» является одним из крупнейших поставщиков импортной сельскохозяйственной техники, в том числе компании «John Deere».

«John Deere» — американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Заводы компании расположены в основном в США, а также Германии, Индии, Канаде.
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