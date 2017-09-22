В Пензе построят дилерский центр «John Deere»
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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Дилерский центр американской машиностроительной компании «John Deere» будет построен в Пензе в рамках инвестиционного соглашения между мэрией и ООО «Технодом».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Документ о сотрудничестве был подписан в минувший четверг, 21 сентября.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в строительство центра намечено вложить более 300 млн. рублей.
«По итогам реализации проекта планируется создать более 100 рабочих мест», — отметили в администрации Пензы.
ООО «Технодом» является одним из крупнейших поставщиков импортной сельскохозяйственной техники, в том числе компании «John Deere».
«John Deere» — американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Заводы компании расположены в основном в США, а также Германии, Индии, Канаде.