В Пензе построят дилерский центр «John Deere» Экономика Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Дилерский центр американской машиностроительной компании «John Deere» будет построен в Пензе в рамках инвестиционного соглашения между мэрией и ООО «Технодом». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Документ о сотрудничестве был подписан в минувший четверг, 21 сентября. Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в строительство центра намечено вложить более 300 млн. рублей. «По итогам реализации проекта планируется создать более 100 рабочих мест», — отметили в администрации Пензы. ООО «Технодом» является одним из крупнейших поставщиков импортной сельскохозяйственной техники, в том числе компании «John Deere». «John Deere» — американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Заводы компании расположены в основном в США, а также Германии, Индии, Канаде. Нашли ошибку в тексте?

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