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Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в международной выставке в Москве

13:59 | 27.09.2017 | Экономика

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Компании пензенского кластера «Легпром» принимают участие в международной выставке «CJF – Детская мода-2017. Осень», которая проходит в «Экспоцентре» в Москве.

Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в международной выставке в Москве

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

На едином стенде «Легпром» новые модели детской одежды представляют ООО «Кузнецкая одежда плюс», ООО «Симфония стиля», а также производители: Вера Ильдейкина — торговая марка «LimeKids» и Наталья Фролова — «Fifland».

Здесь можно увидеть демисезонные детские куртки и пальто, жилеты, утепленные комбинезоны, зимние пуховики для мальчиков и девочек, детские костюмы и школьную форму.

По словам генерального директора ООО «Кузнецкая одежда плюс» Александра Кудрявцева, фабрика представила на выставке собственную коллекцию детской одежды под торговой маркой «Grow».

«Над одеждой под этим брендом работают модельеры и технологи нашей компании. Мы полностью отвечаем за качество тканей и материалов при изготовлении детской одежды. Одежду под маркой «Grow» мы продвигаем как на российских выставках, так и в сети интернет, в том числе площадках российских интернет-магазинов», — сказал он.

Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова в свою очередь отметила значимый эффект федеральных выставок для расширения продаж.

«Наша компания уже второй раз в это году участвует на этой выставке на стенде пензенского кластера «Легпром». По результатам весенней выставки мы нашли четырех гарантированных оптовиков из нескольких российских регионов. От текущей осенней выставки мы ожидаем новых клиентов», — пояснила она.

Участие предприятий кластера «Легпром» в международной выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.
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