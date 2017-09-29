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В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей

18:09 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Почти 4 млрд. рублей высвободится в Пензенской области в результате реструктуризации кредитов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 января 2018 года начинается реализация программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Это будет способствовать снижению долговой нагрузки на бюджеты регионов. Так, проведение реструктуризации долга в Пензенской области позволит высвободить в следующие два года почти 4 млрд. рублей. За это спасибо!» — сказал глава региона, выступая с докладом в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

В ходе брифинга после заседания Иван Белозерцев пояснил, что при утверждении бюджета на 2018 год будет определено, куда направить эти деньги.

«Эти средства мы можем направить на ремонт школ, на ремонт больниц — то, что нам нужно сегодня, на реализацию инвестиционных проектов, которые тоже нам дают налоговые поступления в бюджет. […] Вложения должны давать поступления в бюджет, создание рабочих мест», — уточнил он.
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