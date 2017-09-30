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Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Ульяновской областями

09:19 | 30.09.2017 | Экономика

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернаторы Пензенской и Ульяновской областей Иван Белозерцев и Сергей Морозов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух регионов.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Ульяновской областями

Фото: Pnzreg.ru

Церемония состоялась в губернаторском доме Пензы в минувшую пятницу, 29 сентября.

Кроме того, была достигнута договоренность о взаимодействии Законодательных собраний обеих областей, а также профильных министерств и ведомств — здравоохранения, культуры, образования, экономики, физической культуры и спорта.

Помимо этого, будут сотрудничать отдельные муниципальные образования регионов: Кузнецкий район Пензенской области с Николаевским районом Ульяновской области, Никольский — с Инзенским, Неверкинский — с Павловским.

«Подписание соглашений между Ульяновской и Пензенской областями станет основой внедрения нового опыта в регионах, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, развитию социальной сферы, созданию комфортной среды. Мы будем рады, если наши наработки будут полезными. Это значит — мы помогли людям», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь Сергей Морозов выразил надежду на то, что достигнутые договоренности позволят вывести плодотворное сотрудничество регионов на новый уровень.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках заключенных соглашений планируется реализовать ряд совместных проектов. В их числе — создание делового совета по вопросам предпринимательства и формирование ульяновско-пензенского молодежного бизнес-инкубатора.
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