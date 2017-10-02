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В Пензенской области будет разработана экспортная стратегия

09:22 | 02.10.2017 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать экспортную стратегию региона до 1 декабря 2017 года.

В Пензенской области будет разработана экспортная стратегия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если мы подготовим экспортную стратегию на 5 лет, [...] будем оказывать поддержку предприятиям, субъектам малого и среднего бизнеса в организации экспортных планов, то это будет большой плюс», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 октября.

Иван Белозерцев предложил в ноябре провести круглый стол с участием специалистов центра поддержки экспорта, чтобы они представили лучшие региональные практики.

Также он распорядился подготовить реестр субъектов МСП, экспортирующих свою продукцию.

«Давайте с ними работать по их поддержке. При утверждении бюджета [...] при разработанной стратегии нам будет понятно, как и каким образом мы сможем их поддержать», — добавил губернатор.
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