В Пензенской области будет разработана экспортная стратегия Экономика

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать экспортную стратегию региона до 1 декабря 2017 года.

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«Если мы подготовим экспортную стратегию на 5 лет, [...] будем оказывать поддержку предприятиям, субъектам малого и среднего бизнеса в организации экспортных планов, то это будет большой плюс», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 2 октября.

Иван Белозерцев предложил в ноябре провести круглый стол с участием специалистов центра поддержки экспорта, чтобы они представили лучшие региональные практики.

Также он распорядился подготовить реестр субъектов МСП, экспортирующих свою продукцию.

«Давайте с ними работать по их поддержке. При утверждении бюджета [...] при разработанной стратегии нам будет понятно, как и каким образом мы сможем их поддержать», — добавил губернатор.