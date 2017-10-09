Пензенский губернатор поручил изучить амурский опыт борьбы с незаконной вырубкой леса Экономика

Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил представителям Минлесхоза региона изучить опыт Амурской области в сфере противодействия незаконной рубке лесных насаждений.

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«В Амурской области в региональное законодательство внесены изменения, предусматривающие ведение книги учета приемо-сдаточных актов и журнала регистрации отгруженной древесины на каждом пункте приема-отгрузки. За нарушение установленных требований введена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа до 500 тыс. рублей», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 9 октября.

Иван Белозерцев добавил, что принятые меры привели к массовому закрытию нелегальных пунктов скупок, поэтому данный опыт заслуживает внимания.

«В целом нам необходимо более активно совершенствовать собственные наработки в этой сфере, искать новые пути противодействия распространению фальсификата, в том числе вырабатывать превентивные меры и взаимодействовать с правоохранительными органами, представителями гражданского общества, СМИ, которые могут доносить информацию до людей», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.