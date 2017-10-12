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Подписано соглашение между мэрией Пензы и областной ТПП

19:33 | 12.10.2017 | Экономика

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии мэрии Пензы и торгово-промышленной палаты региона на 2017–2018 годы подписано в четверг, 12 октября.

Подписано соглашение между мэрией Пензы и областной ТПП

Фото: Penza-gorod.ru

Свои подписи под документом поставили глава администрации города Виктор Кувайцев и председатель областной ТПП Владимир Подобед.

«Подписание данного соглашения — очень значимое событие. Ежегодно оно позволяет нам налаживать оперативный и конструктивный обмен информацией, находить наиболее оптимальные пути решения острых проблемных ситуаций, возникающих в бизнес-сфере, и как административному ресурсу — представлять Пензу на уровне других субъектов Российской Федерации», — сказал мэр.

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В частности, он отметил важность проведения выставки «Пензенская марка».

«Здесь экспонируются лучшие образцы пензенской продукции, которые благодаря выставке прибавляют себе известности, приобретают больший рынок сбыта. Также она объединяет товаропроизводителей из разных уголков страны — Омска, Оренбурга, Липецка и многих других городов и регионов», — пояснил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между омским региональным общественным фондом развития русской культуры имени П.А. Столыпина, управлением культуры Пензы и творческим объединением «ПензаХобби».
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