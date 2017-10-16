Обновленный сайт «Индилайт» поможет приготовить простые и вкусные блюда из индейки Экономика

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», имеющая производственные мощности в Пензенской области, обновила сайт собственной торговой марки «Индилайт», под которой выпускается продукция из мяса индейки.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Был изменен дизайн в целом, а также формат ряда разделов.

На главной странице интернет-ресурса размещена интерактивная схема разделки индейки. При нажатии на соответствующую часть тушки можно увидеть ассортимент соответствующей продукции «Индилайт» и рецепты с выбранным полуфабрикатом.

Большой интерес для клиентов также представляет раздел «Рецепты», в котором теперь появилось видео. За счет этого предлагается посмотреть поэтапно процесс приготовления.

В рубрике «Блюда от шефа» опубликованы рецепты, разработанные специально для «Индилайт» ведущими практикующими поварами.

Еще одним нововведением является калькулятор, позволяющий рассчитать количество исходных продуктов в зависимости от порций.

Что касается раздела «Продукты», то он дает возможность одним нажатием подобрать рецепт к любому виду продукции «Индилайт». При этом товары, производимые по требованиям халяль, отмечены специальным знаком.

Кроме того, обновлен формат раздела «Где купить» — при выборе города посетителю предлагаются магазины, где представлена продукция бренда «Индилайт». Пользователи сайта, проживающие в Москве и Московской области, теперь могут выбрать понравившийся продукт и за пару минут заказать его в интернет-магазине «Утконос».

Помимо этого, на главной странице интернет-ресурса появился видеоблок, с помощью которого можно познакомиться с различными этапами производства мяса индейки. Благодаря этому клиенты могут убедиться в применении высоких технологий и соблюдении международных требований санитарной и биологической безопасности, что является гарантией высокого качества продукции.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленным мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.