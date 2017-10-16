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В Пензе платная парковка у больницы за лето принесла менее 150 тыс. рублей чистой прибыли

19:35 | 16.10.2017 | Экономика

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Чистая прибыль от работы платной парковки у пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко составила в период с 25 мая по 31 августа 2017 года чуть более 144 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-мэр Пензы Андрей Шевченко.

В Пензе платная парковка у больницы за лето принесла менее 150 тыс. рублей чистой прибыли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На парковке расположено 51 платное парковочное место, а также в непосредственной близости обустроено 14 бесплатных мест для инвалидов», — напомнил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшегося в понедельник, 16 октября.

Заместитель главы администрации города добавил, что на организацию парковки из бюджета Пензы было выделено около 1,6 млн. рублей, из них более 100 тыс. рублей потрачено на установку дорожных знаков, 80 тыс. рублей — на пост охраны, свыше 55 тыс. — на автоматический шлагбаум, почти 28 тыс. рублей — на нанесение горизонтальной разметки.

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«Плата за пользование парковочным местом на данной территории в период с 8.00 до 22.00 составляет 20 рублей за один час, в период с 22.00 до 8.00 — 10 рублей и 240 рублей за сутки», — уточнил Андрей Шевченко.

Он сообщил, что общая выручка достигла в июле 180 тыс. 560 рублей, в августе — 183 тыс. 660 рублей.

По словам вице-мэра, ведутся переговоры с инвесторами из Москвы на тему дальнейшего обустройства платных парковок в Пензе, при этом в качестве площадок под них рассматриваются несколько вариантов: улица Московская — от улицы Карла Маркса до улицы Кураева, площадь Ленина и улица Славы, сообщает пресс-служба гордумы.
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