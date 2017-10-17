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Сергей Волков призвал руководителей городских управлений сократить расходы бюджета

10:39 | 17.10.2017 | Экономика

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, который в связи с рабочей поездкой Виктора Кувайцева в Италию исполняет обязанности мэра, призвал руководителей городских управлений по возможности сократить расходы при формировании бюджета на 2018 год.

Сергей Волков призвал руководителей городских управлений сократить расходы бюджета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе аппаратного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 16 октября, он подчеркнул, что в настоящее время одной из главных задач, стоящих перед администрацией, является снижение кредиторской задолженности.

«Каждый руководитель, внося предложения по финансированию своего направления, должен тщательно просчитать расходы и изыскать возможность их сократить. Это сложно, но, как показала практика текущего года, возможно», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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