Сергей Волков призвал руководителей городских управлений сократить расходы бюджета Экономика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, который в связи с рабочей поездкой Виктора Кувайцева в Италию исполняет обязанности мэра, призвал руководителей городских управлений по возможности сократить расходы при формировании бюджета на 2018 год.

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В ходе аппаратного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 16 октября, он подчеркнул, что в настоящее время одной из главных задач, стоящих перед администрацией, является снижение кредиторской задолженности.

«Каждый руководитель, внося предложения по финансированию своего направления, должен тщательно просчитать расходы и изыскать возможность их сократить. Это сложно, но, как показала практика текущего года, возможно», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.