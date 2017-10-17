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Иван Белозерцев и Александр Нуризаде обсудили сотрудничество Пензенской области и Италии

13:51 | 17.10.2017 | Экономика

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде обсудили перспективы сотрудничества Пензенской области и Италии в ходе встречи, состоявшейся во вторник, 17 октября.

Иван Белозерцев и Александр Нуризаде обсудили сотрудничество Пензенской области и Италии

Фото: Pnzreg.ru

В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, гендиректор ООО «Пензенский завод «Телема Гино» Дмитрий Акимов, представители ООО «Бетониум» Роман Семенов и Федор Тощев.

Иван Белозерцев сообщил, что в 2016 году внешнеторговый оборот Пензенской области превысил 361 млн. долларов, а за первое полугодие 2017-го он составил более 203 млн. долларов.

«Товарооборот со странами дальнего зарубежья в 2017 году вырос в два раза, причем увеличились объемы как импортных, так и экспортных поставок. Торговыми партнерами нашего региона являются 80 стран мира, Итальянская республика — в их числе. Но нам хотелось бы продолжать наше сотрудничество, расширяя и углубляя его с учетом новых реалий», — отметил губернатор.

Он также рассказал о реализуемых совместных бизнес-проектах, в частности о заводе «Бетониум».

Иван Белозерцев подчеркнул, что в Пензенской области создана хорошая инфраструктура для предпринимателей — работают 36 бизнес-инкубаторов, два технопарка и четыре индустриальных парка, где осуществляется реализация проектов в сфере приборостроения, информационных технологий и медицины.

Глава региона добавил, что действует АО «Корпорация развития Пензенской области», которая сопровождает все инвестиционные проекты и сводит бюрократические процедуры к минимуму.

«Одна из задач этого визита в Италию — презентовать возможности региона, расширить связи с уже существующими партнерами и пригласить через них к сотрудничеству новых, заявить о себе», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь Александр Нуризаде предложил рассмотреть возможность углубления деловых отношений с Италией с помощью официального представителя.

«Это может быть официальный партнер на уровне итальянских областей. Если есть интерес, мы поможем с поиском, посмотрим по экономической среде, чтобы были схожие интересы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам встречи было решено максимально конкретно обозначить задачи и приоритетные направления, по которым будет развиваться двустороннее сотрудничество.
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