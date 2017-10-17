Предприятия пензенского кластера «Безопасность» участвуют в выставке «Interpolitex-2017» Экономика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Представители предприятий пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» принимают участие в 21-й международной выставке «Interpolitex-2017», которая начала работу в Москве во вторник, 17 октября.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Мероприятие проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружения эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок.

На едином стенде кластера «Безопасность» представлены ЗАО «Фирма «Юмирс», ООО «Радиорубеж» и ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Они демонстрируют новинки своей продукции, среди которых — быстроразворачиваемая система охраны полевых лагерей и комплекс обнаружения и траекторного сопровождения беспилотных летательных объектов «Радескан-Антидрон».

Начальник управления маркетинга и рекламы ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Денис Городничев отметил, что выставка, которая продлится до 20 октября, является целевой для пензенских приборостроительных предприятий, так как ее организаторами и посетителями выступают представители силовых структур.

«Ряд предприятий кластера «Безопасность» успешно работает с государственными заказами МВД, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В рамках выставки мы планируем презентовать новые разработки, созданные под потребности обеспечения безопасности важных и особо важных объектов, обсудить с представителями госзаказчиков вопросы формирования перспективных закупок», — пояснил он.

Участие компаний кластера в выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.