Иван Белозерцев пригласил в Пензу представителей итальянской компании Rota Guido S.r.l. Экономика

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в Италии с рабочим визитом, пригласил руководство компании Rota Guido S.r.l. посетить регион с целью обсуждения перспектив сотрудничества.

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Встреча главы региона с представителем фирмы Филиппо Лодола (Filippo Lodola) состоялась в среду, 18 октября.

Филиппо Лодола сообщил Ивану Белозерцеву о том, что организация специализируется на проектировании и производстве животноводческих комплексов и зоотехнического оборудования.

«Учитывая уровень развития сельского хозяйства в Пензенском регионе, я специально просил организовать мне встречу с Вами. Хотелось бы в следующем месяце встретиться с Вами уже в Пензе, чтобы более предметно обсудить перспективы сотрудничества», — сказал он.

Представитель компании отметил также, что Rota Guido S.r.l. готова направить в Пензенскую область специалистов для установки и налаживания оборудования, а также консультативной помощи персоналу.

Иван Белозерцев поддержал данное предложение.

«Я приглашаю Вас посетить наш регион. В Пензенской области идет интенсивное развитие аграрного комплекса. Мы детально изучим Ваше предложение и обсудим, какие совместные проекты мы могли бы реализовать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.