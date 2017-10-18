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В Италии презентованы инвестиционные возможности Пензенской области

14:17 | 18.10.2017 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Презентация инвестиционных возможностей Пензенской области состоялась на базе всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрии) в городе Пьяченце в среду, 18 октября.

В Италии презентованы инвестиционные возможности Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие представители пензенской делегации во главе с губернатором Иваном Белозерцевым, член исполнительного совета Конфиндустрии Пьяченце Мария Анджела Специ и президент торгово-промышленной палаты города Альфредо Париетти.

Как отметил Иван Белозерцев, он считает создание благоприятных условий для бизнеса одной из главных задач.

«На территории Пензенской области реализовано несколько крупных проектов с привлечением иностранного бизнеса. Инвесторы из Европы и Азии на протяжении 13 лет эффективно развивают производство. Это компании из таких стран, как Германия, Франция, Англия, Голландия, Турция, Сингапур, Индия, КНР и, безусловно, Италия», — сказал глава региона.

Он пригласил итальянских бизнесменов к сотрудничеству, добавив, что опыт реализации совместных проектов с партнерами из этой страны уже есть.

По мнению Ивана Белозерцева, развитию международных деловых контактов способствует всесторонняя помощь бизнесу по линии государства, регламентированная законодательством.

«В России и Пензенской области поддерживается низкий уровень инвестиционных рисков. У нас в регионе инфраструктурное содействие бизнесу оказывается через систему индустриальных и технических парков. Мы не только используем новейшие технологии, но и создаем новые. […] Мы предоставляем налоговые льготы инвесторам, реализующим проекты в приоритетных для нас сферах экономики, таких как сельское хозяйство и лесопереработка, машиностроение и металлообработка, пищевая и перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, медицинская и стекольная отрасли», — сказал пензенский губернатор.

Затем об инвестиционных возможностях региона потенциальным партнерам рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, сообщает пресс-служба облправительства.
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