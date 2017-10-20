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«Пензастрой» сдаст все дома, которые возводит — Валентин Журавлев

12:44 | 20.10.2017 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. ОАО «Пензастрой» сдаст все дома, строительство которых осуществляет на данный момент, несмотря на процедуру наблюдения, введенную в отношении компании с 18 октября. Об этом ИА «PenzaNews» заявил генеральный директор организации, заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев.

«Пензастрой» сдаст все дома, которые возводит — Валентин Журавлев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Хочу сказать людям], чтобы не волновались — мы будем обязательно достраивать. Отразится только по времени, и так мы много времени у них «украли». Эти все «подножки» еще хуже на ситуацию влияют», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день из 11 домов, строительство которых компания осуществляла на начало 2017 года, сдано два, еще столько же находится в завершающей стадии.

«На Тернопольской дом №3 и дом №11 на Антонова. Мы рассчитываем в октябре сдать эти два дома», — подчеркнул Валентин Журавлев.

Генеральный директор ОАО «Пензастрой» затруднился пояснить, как именно определение суда о введении процедуры наблюдения скажется на деятельности компании.

«Вы извините, я сам не в курсе. Мы сами бы хотели получить разъяснения, как нам жить и как нам быть», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Арбитражный суд Пензенской области определением от 18 октября 2017 года признал обоснованными требования Инвестторгбанка и ввел в отношении ОАО «Пензастрой» процедуру наблюдения.

Требование кредитно-финансового учреждения в размере свыше 154 млн. рублей включено в третью очередь реестра требований кредиторов «Пензастроя» как обеспеченное залогом имущества должника.

Временным управляющим компании утвержден членом ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» Александр Арбатский.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 16 апреля 2018 года.
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