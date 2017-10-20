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Наблюдение в отношении «Пензастроя» введено по иску Инвестторгбанка

12:13 | 20.10.2017 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Пензастрой» с 18 октября 2017 года, признав обоснованными требования АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). Это следует из определения суда, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Наблюдение в отношении «Пензастроя» введено по иску Инвестторгбанка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При банкротстве компании «Пензастрой» будут применены правила параграфа №7 главы 9 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где прописаны нюансы процедуры, когда она проводится в отношении застройщика.

Согласно определению суда, временным управляющим организации утвержден Александр Арбатский, который является членом ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». Размер вознаграждения ему определен в сумме 30 тыс. рублей в месяц. Выплачиваться ему эти деньги будут за счет средств должника.

Требование Инвестторгбанка в размере свыше 154 млн. рублей — 132 млн. рублей основного долга и более 22 млн. рублей процентов — включено в третью очередь реестра требований кредиторов «Пензастроя» как обеспеченное залогом имущества должника.

С даты вынесения определения суда для компании наступили последствия, предусмотренные ст. 63 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего необходимо предоставить ему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность компании за три года до введения наблюдения.

В свою очередь временный управляющий до 10 ноября должен представить суду доказательства опубликования сведений, содержащихся в определении, в установленном законом порядке.

До 9 апреля 2018 года он должен подготовить отчет о проделанной работе и использовании денежных средств должника, а также представить доказательства, подтверждающие выполнение перечисленных в нем мероприятий, и обоснование дальнейшей процедуры банкротства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 16 апреля 2018 года.
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