В отношении «Пензастроя» введена процедура наблюдения Экономика

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Процедура наблюдения введена в отношении ОАО «Пензастрой», рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 16 апреля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Пензенской области.

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«Временным управляющим назначен Александр Арбатский», — добавили в суде.

С заявлением о признании «Пензастроя» несостоятельным (банкротом) 30 августа 2016 года в Арбитражный суд Пензенской области обратилось ООО «СтройЦентр». Определением от 1 сентября оно было принято к производству.

Определением от 20 марта 2017 года процессуальным правопреемником организации «СтройЦентр» по данному делу с суммой требований 342 тыс. 1 рубль 16 копеек было признано ООО «Югстройинвест».

В июне к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены правительство Пензенской области, а также Минстрой и Госжилстройтехинспекция региона.

При рассмотрении дела компания «Пензастрой» представила документы, подтверждающие ведение деятельности в качестве застройщика. Также ее представитель неоднократно ссылался на ведение переговоров об урегулировании спора и погашении задолженности, в связи с чем ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени, поэтому судебные заседания несколько раз откладывались.

Среди тех, кто также за истекший период направил в суд заявления о признании «Пензастроя» банкротом — банк «Кузнецкий» и «Инвестиционный торговый банк».

Деятельность компании в последнее время постоянно оказывалась в центре внимания чиновников и контролирующих органов. Так, в мае 2017 года представитель инициативной группы дольщиков Андрей Косашев сообщил губернатору Ивану Белозерцеву о проблемном доме на улице Ново-Казанской. По его словам, компания «Пензастрой» уже продала в нем все квартиры, поэтому другие организации, которые могли бы ввести объект в эксплуатацию, не проявляют никакого интереса.

В конце июня начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко, доложившая на заседании правительства Пензенской области о включении 14 человек в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, заявила, что ситуация вокруг ОАО «Пензастрой», которое возводит 11 многоквартирных домов и имеет 1 тыс. 640 неисполненных договоров долевого участия, «вызывает особое опасение».

7 сентября стало известно о проведении оперативно-разыскных мероприятий в здании «Пензастроя». В тот же день в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту нарушения прав участников долевого строительства, заключивших договора с организацией, расположенной в Ленинском районе. Речь шла о доме на улице Ново-Казанской в Пензе, строительство которого планировалось закончить до 30 сентября 2017 года.

ОАО «Пензастрой» зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Бекешская, 39. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор компании — заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев, работающий в этой должности с 1990 года.

Согласно списку аффилированных лиц, который был обнародован 30 сентября 2017 года, в него, помимо Валентина Журавлева, включены еще четыре человека — Сергей Мозолин, Виктор Саразов, Антон Бобрышев и Александр Панов, которые были избраны в состав совета директоров акционерного общества 27 апреля 2017 года. В тот же день из состава членов совета директоров выбыли Александр Беляев, Ольга Сухомлинова, Владимир Панин и Юрий Толстоухов.

Согласно отчету ОАО «Пензастрой» за 2016 год, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию 15,8 тыс. кв. метров, что составляет примерно 25% к уровню предыдущего года — около 62,6 тыс. кв. метров.

ООО «Югстройинвест» зарегистрировано по тому же адресу, что и «Пензастрой»: Пенза, улица Бекешская, 39. Директором является Александр Панов. Учредителями юрлица выступают ОАО «Инжстройсервис», Александр Беляев и Александр Панов.