В Пензе хотят увеличить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Экономика

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который был установлен в Пензенской области на 2016 год в размере 1,5 и с тех пор ни разу не менялся, предлагается увеличить на 2018 год до 1,62. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра экономики области Сергея Капралова, законопроект подготовлен с целью правового регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента.

Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физлиц для этой категории граждан подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный Минэкономразвития РФ на соответствующий календарный год, и коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

В Пензенской области данный коэффициент имеет минимальное значение среди регионов Приволжского федерального округа, где он в среднем равен 1,74.

Вместе с тем со времени его установления ситуация на рынке труда изменилась. Согласно представленным данным, рост реальной зарплаты в 2017 году составит, по предварительной оценке, 5,6% в уровню 2015-го, а в 2018-м — 7,8%.

Таким образом, проектом закона предлагается увеличить коэффициент на уровень роста реальной заработной платы — на 7,8%.

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В случае принятия положительного решения по данному вопросу размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физлиц – иностранных граждан возрастет в 2018 году за счет увеличения регионального коэффициента и коэффициента дефлятора и составит, предположительно, 3 тыс. 281 рубль 50 копеек.

При расчете этой суммы были использованы следующие значения: величина фиксированного авансового платежа по НДФЛ — 1 тыс. 200 рублей, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда — 1,62, коэффициент-дефлятор — 1,688.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета региона.

Вместе с тем увеличатся поступления НДФЛ от иностранцев, работающих на основании патентов — с 91,1 млн. рублей в 2016 году и примерно 95,6 млн. рублей в 2017-м до 108,9 млн. рублей в 2018-м.