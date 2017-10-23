15:49:34 Понедельник, 23 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Губернатор предложил перевести мокшанские теплицы на биогаз

12:04 | 23.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил оборудовать когенерационные установки на территории компании «Тепличный комплекс» в Мокшане.

Губернатор предложил перевести мокшанские теплицы на биогаз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Экономический эффект от использования установок на биогазе очень большой. В Европе абсолютное большинство предприятий переходит на этот вид топлива», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев добавил, что подобный комплекс работает на АО «Маяк», благодаря чему предприятие получает более дешевую электроэнергию.

Читайте также

Члены пензенской делегации в Италии познакомились с работой компании AB

«Для нас важно использовать [данную технологию] на «Тепличном комплексе». Уже многие годы он из-за высокой цены на энергетику «лежит на боку». […] Нужно приглашать собственника, на эту тему с ним разговаривать и предлагать варианты. Нужно сегодня вложить деньги, чтобы на будущее можно было минимизировать затраты на электроэнергию», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в рамках данного проекта можно рассмотреть сотрудничество с итальянской компанией АВ, с работой которой он ознакомился в рамках зарубежной командировки.

По словам губернатора, представители фирмы готовы приехать в Пензу для презентации своих возможностей.
Актуальное
Читайте также
Номинальный денежный доход пензенцев за девять месяцев превысил 250 млрд. рублей В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья
В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год
Специалисты «Пензаэнерго» выявили 1,7 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама