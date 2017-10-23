Губернатор предложил перевести мокшанские теплицы на биогаз Экономика

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил оборудовать когенерационные установки на территории компании «Тепличный комплекс» в Мокшане.

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«Экономический эффект от использования установок на биогазе очень большой. В Европе абсолютное большинство предприятий переходит на этот вид топлива», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев добавил, что подобный комплекс работает на АО «Маяк», благодаря чему предприятие получает более дешевую электроэнергию.

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«Для нас важно использовать [данную технологию] на «Тепличном комплексе». Уже многие годы он из-за высокой цены на энергетику «лежит на боку». […] Нужно приглашать собственника, на эту тему с ним разговаривать и предлагать варианты. Нужно сегодня вложить деньги, чтобы на будущее можно было минимизировать затраты на электроэнергию», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в рамках данного проекта можно рассмотреть сотрудничество с итальянской компанией АВ, с работой которой он ознакомился в рамках зарубежной командировки.

По словам губернатора, представители фирмы готовы приехать в Пензу для презентации своих возможностей.