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В мэрии Пензы обсудили ситуацию с киосками

18:18 | 25.10.2017 | Экономика

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Вопросы, связанные с размещением в Пензе нестационарных торговых объектов (НТО), стали главной темой совещания с участием представителей регионального Минсельхоза, состоявшегося в мэрии в среду, 25 октября.

В мэрии Пензы обсудили ситуацию с киосками

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, на нем обсуждалось применение вновь приятных норм законодательства, регламентирующих порядок заключения договоров на размещение НТО.

Также было решено рассмотреть возможность внесения изменений в приказы министерства сельского хозяйства Пензенской области, регламентирующие данный вопрос.

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«Необходимо наладить более тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон при подготовке нормативных актов, связанных с соблюдением прав хозяйствующих субъектов», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что выстраивать отношения с предпринимателями необходимо в рамках действующего законодательства с учетом их мнения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес в городе развивался. Это рабочие места, благополучие людей, доходы в бюджет города. Формальный подход к людям, их проблемам, в том числе и предпринимателям, недопустим», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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