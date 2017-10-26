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Россельхозбанк предлагает пензенцам специальные курсы обмена валют

10:28 | 26.10.2017 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Пензенский филиал Россельхозбанка предлагает жителям региона специальные курсы обмена валют.

Россельхозбанк предлагает пензенцам специальные курсы обмена валют

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, в частности, для клиентов устанавливают индивидуальные курсы валют, максимально приближенные к биржевым, по сделкам с наличной валютой от 10 тыс. долларов США или евро.

«Специалисты Россельхозбанка на постоянной основе отслеживают ситуацию на финансовом рынке и курсы других банков региона, чтобы предложить своим клиентам более выгодные условия продажи валют в текущий момент», — отметили в учреждении.

В банке подчеркнули, что в наличии всегда имеются в достаточном объеме банкноты долларов США и евро различного номинала.

«По вопросам установления индивидуальных курсов клиентам необходимо обращаться по телефону: +7 (8412) 42-18-17», — резюмировали в Россельхозбанке.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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