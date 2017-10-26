В Пензе планируется утвердить инвестсоглашение с предприятием «Восток Агро» Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Инвестиционное соглашение, заключенное между правительством Пензенской области и ООО «Агропромышленное предприятие «Восток Агро» в начале текущей недели, планируется утвердить в ходе очередной второй сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 27 октября.

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В нем прописаны условия оказания господдержки при реализации в Кузнецком районе проекта по строительству современной молочной фермы на 2 тыс. 250 голов дойного стада с созданием земельного портфеля в размере до 30 тыс. га для развития эффективной кормовой базы и возведением элеваторного комплекса мощностью хранения до 150 тыс. тонн.

Согласно тексту соглашения, предполагаемый объем капитальных вложений в течение 2018–2028 годов составит не менее 4,4 млрд. рублей.

Также инвестор обязуется создать дополнительно не менее 209 рабочих мест и обеспечить среднемесячный уровень зарплаты не менее 20 тыс. 700 рублей с даты начала пользования налоговыми льготами.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту об утверждении соглашения, предприятие имеет право на снижение ставки по налогу на имущество организаций до 0% и освобождение от уплаты транспортного налога.

Срок предоставления льгот составит три года с момента момента ввода объектов в эксплуатацию, то есть с IV квартала 2019 года по III квартал 2022-го.

По предварительной оценке, сумма налоговых льгот составит 138,2 млн. рублей, а дополнительных поступлений в бюджет региона в связи с запуском объектов — 255,9 млн. рублей.

Потери бюджета Пензенской области за счет предоставления налоговых льгот планируется компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на имущество — после льготного периода, а также НДФЛ.