В Пензе наметилась тенденция роста интереса интернет-аудитории к кредитам Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Тенденция роста интереса интернет-пользователей к кредитам наметилась в Пензе с августа 2017 года и сохраняется на протяжении последних месяцев. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Подбор слов» поисковой системы «Яндекс».

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В частности, в октябре по запросу «кредиты в Пензе» пользователи искали информацию около 7,5 тыс. раз.

Изменения прослеживаются по данным статистики. В январе по запросу с ключевыми словами «кредит Пенза» искали в «Яндексе» 6 тыс. 936 раз, в феврале — 7 тыс. 145, в марте — 8 тыс. 866 раз.

В апреле наметилось значительное снижение — до 7 тыс. 660 показов, которое продолжилось в мае, июне и июле — 7 тыс. 374, 6 тыс. 963 и 6 тыс. 920 запросов соответственно.

В августе показатель вырос до 7 тыс. 143. Его увеличение продолжилось в сентябре — до 7 тыс. 712 запросов.

Таким образом, в 2017 году пик интереса пользователей, искавших по этим ключевым словам, пришелся на март — зарегистрировано 8 тыс. 866 запросов, а минимум на январь — 6 тыс. 936.

Для сравнения: в 2016 году максимум по ключевым словам «кредит Пенза» был зафиксирован в июле. Он составил 7 тыс. 950 показов. Наименьшие значения зарегистрированы в январе и феврале — 4 тыс. 849 и 4 тыс. 727 соответственно.

При этом за текущий месяц более 5,5 тыс. запросов поступило из Пензенской области, из них почти 5 тыс. из Пензы. В действительности эта цифра может несколько отличаться от реального количества, потому что часть аудитории использует VPN-сервисы.

По похожим ключевым словам «банки Пенза» за месяц зафиксировано около 30 тыс. запросов.

Комбинацию «кредиты на авто в Пензе» за месяц искали около 500 раз. Более 300 запросов поступило из региона, остальные — из областного центра.

В январе-феврале 2017 года по этим ключевым словам фиксировался рост количества показов с 342 до 358, после чего активность пользователей пошла на спад, который продолжился до июня. В июле по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано небольшое увеличение числа запросов с 257 до 279, но в августе популярность снизилась до 262. В сентябре интерес к кредитам на автомобили в Пензе вырос — количество показов достигло 326.

По запросу «потребительский кредит в Пензе» за октябрь зафиксировано около 200 показов. Из города поступило 128 из них, а из региона — 144. Наименьший интерес пользователей пришелся на январь — 160 запросов, а максимум на май — 283.

Ключевые слова «ипотека в Пензе» использованы за текущий месяц более 2 тыс. 700 раз. Из Пензенской области зафиксировано около 2 тыс. 150 запросов. Почти 2 тыс. раз эта комбинация была введена в поисковую строку браузера из областного центра.