18:32:12 Четверг, 26 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Учения ОМОН в Леонидовке

Среднегодовой рост объема ВРП в Пензенской области ожидается на уровне почти 2% — Чакаев

16:23 | 26.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Рост объема валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области в течение ближайших трех лет по базовому варианту социально-экономического развития ожидается на уровне 1,9%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

Среднегодовой рост объема ВРП в Пензенской области ожидается на уровне почти 2% — Чакаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объем валового регионального продукта в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, составит около 360 млрд. рублей, темп роста — 101,2%. В 2017 году темп роста оценивается в 1% к уровню 2016 года. […] Ежегодный прирост ВРП будет увеличиваться, и в прогнозном периоде среднегодовой темп роста валового регионального продукта составит по базовому варианту 1,9%, по целевому — 2,6%», — пояснил он в ходе заседания областного правительства в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, около 23% ВРП приходится на долю промышленности.

«По итогам года рост промышленного производства составит 103,6% к уровню прошлого года. […] Среднегодовой темп роста промышленного производства составит по базовому варианту 103,2%, по целевому — 103,7%», — добавил докладчик.

Он отметил, что уверенный рост демонстрирует агропромышленный комплекс, постоянно увеличивая свою долю в ВРП.

«В 2016 году [она] составит 14,5%», — уточнил первый замминистра экономики.

Рауф Чакаев отметил, что производство продукции сельского хозяйства в 2017 году ожидается в объеме 88,9 млрд. рублей, или 100,4% к уровню прошлого года.

«В среднесрочной перспективе прогнозируется невысокий темп роста сельскохозяйственного производства — в среднем около 1%. Увеличение продукции агропромышленного комплекса планируется обеспечить за счет реализации крупных инвестпроектов, ввода в оборот неиспользуемых земель, применения современных перспективных методов селекции», — пояснил он.

Замминистра сообщил, что к 2020 году, как ожидается, общий объем валового продукта по базовому варианту составит 101,2 млрд. рублей и увеличится к уровню 2016 года на 2,7%, а по целевому — 103,2 млрд. рублей, рост — 3,2%.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор мошеннику из Украины, обманувшему трех пензенских студенток Бюджет Пензенской области недополучит более 1 млрд. рублей — министр
Светлана Круглова назвала снижение ставок по ипотеке «разовой акцией» Пожар в многоквартирном доме в районе Леонидовки потушен
В Пензенской области ожидается дальнейшее сокращение численности населения Среднегодовой прирост объема инвестиций в Пензенскую область ожидается на уровне 1,5%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама