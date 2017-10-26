Среднегодовой рост объема ВРП в Пензенской области ожидается на уровне почти 2% — Чакаев Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Рост объема валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области в течение ближайших трех лет по базовому варианту социально-экономического развития ожидается на уровне 1,9%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

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«Объем валового регионального продукта в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, составит около 360 млрд. рублей, темп роста — 101,2%. В 2017 году темп роста оценивается в 1% к уровню 2016 года. […] Ежегодный прирост ВРП будет увеличиваться, и в прогнозном периоде среднегодовой темп роста валового регионального продукта составит по базовому варианту 1,9%, по целевому — 2,6%», — пояснил он в ходе заседания областного правительства в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, около 23% ВРП приходится на долю промышленности.

«По итогам года рост промышленного производства составит 103,6% к уровню прошлого года. […] Среднегодовой темп роста промышленного производства составит по базовому варианту 103,2%, по целевому — 103,7%», — добавил докладчик.

Он отметил, что уверенный рост демонстрирует агропромышленный комплекс, постоянно увеличивая свою долю в ВРП.

«В 2016 году [она] составит 14,5%», — уточнил первый замминистра экономики.

Рауф Чакаев отметил, что производство продукции сельского хозяйства в 2017 году ожидается в объеме 88,9 млрд. рублей, или 100,4% к уровню прошлого года.

«В среднесрочной перспективе прогнозируется невысокий темп роста сельскохозяйственного производства — в среднем около 1%. Увеличение продукции агропромышленного комплекса планируется обеспечить за счет реализации крупных инвестпроектов, ввода в оборот неиспользуемых земель, применения современных перспективных методов селекции», — пояснил он.

Замминистра сообщил, что к 2020 году, как ожидается, общий объем валового продукта по базовому варианту составит 101,2 млрд. рублей и увеличится к уровню 2016 года на 2,7%, а по целевому — 103,2 млрд. рублей, рост — 3,2%.