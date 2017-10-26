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Светлана Круглова назвала снижение ставок по ипотеке «разовой акцией»

17:59 | 26.10.2017 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель министра – начальник управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя Пензенской области Светлана Круглова считает, что снижение ставок по ипотеке является результатом усилий застройщиков, а не объективным показателем состояния рынка.

Светлана Круглова назвала снижение ставок по ипотеке «разовой акцией»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я не разделяю оптимизм в плане ипотечного кредитования. […] На сегодняшний день мы понимаем, что это скорее разовая акция с участием застройщиков, нежели добрая воля банков по снижению процента ипотечного кредитования», — сказала она в ходе заседания правительства региона в четверг, 26 октября, комментируя доклад первого заместителя министра экономики Пензенской области Рауфа Чакаева о прогнозе социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

Светлана Круглова уточнила, что в настоящее время средняя ставка по ипотеке составляет 9,7%.

«Но это с учетом того, что застройщики компенсируют часть этого процента. Фактически она составляет 11–12%», — добавила она.
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