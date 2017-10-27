В Пензе коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, увеличен до 1,62 Экономика

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, установлен в Пензенской области на 2018 год в размере 1,62. Соответствующий законопроект принят на второй очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 27 октября.

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Ранее он составлял 1,5, при этом с момента установления ни разу не был проиндексирован.

Законопроект был разработан с целью правового регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента.

В связи с его принятием размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физлиц – иностранных граждан в 2018 году возрастет и составит, предположительно, 3 тыс. 281 рубль 50 копеек.

При расчете этой суммы были использованы следующие значения: величина фиксированного авансового платежа по НДФЛ — 1 тыс. 200 рублей, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда — 1,62, коэффициент-дефлятор — 1,688.

Ожидается, что теперь поступления НДФЛ от иностранцев, работающих на основании патентов, увеличатся с 91,1 млн. рублей в 2016 году и примерно 95,6 млн. рублей в 2017-м до 108,9 млн. рублей в 2018-м.

Данный законопроект поддержали 29 присутствовавших на сессии депутатов, еще двое воздержались.