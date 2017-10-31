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В Мокшане губернатор оценил условия, в которых выращивают розы и герберы

19:13 | 31.10.2017 | Экономика

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Мокшан, 31 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил условия, созданные в расположенном на территории поселка Мокшан тепличном комплексе общей площадью 12 га, где на данный момент трудятся 320 человек, которые, помимо роз, начали выращивать герберы.

В Мокшане губернатор оценил условия, в которых выращивают розы и герберы

Фото: Pnzreg.ru

По словам исполнительного директора ООО «Долина роз» Ашота Атабекова, герберы неприхотливы, им требуется не так много освещения и они менее подвержены болезням.

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«В Российской Федерации на сегодняшний день нет масштабного производства гербер. Теплица в Мокшане площадью 3 га, пожалуй, самая большая в стране. Нам есть, куда развиваться. Мы собираемся производить востребованный на рынке продукт», — проинформировал он главу региону.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что была проделана большая работа по восстановлению мокшанского тепличного комплекса.

«Он успешно развивается. Я вижу здесь большие перспективы для бизнеса. Региональная власть готова оказать инвесторам необходимую помощь», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2018 году планируется запустить еще одну теплицу, увеличив численность персонала на 150 человек.
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