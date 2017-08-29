Мокшанский «Тепличный комплекс» намерен взыскать с «Пасифик-М» 690 млн. рублей Экономика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Зарегистрированная в поселке Мокшан компания «Тепличный комплекс» обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском к калужской организации «Пасифик-М» о взыскании почти 690 млн. рублей в счет возмещения причиненных убытков.

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Определением от 15 августа к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ООО «Долина роз». Предварительное судебное заседание отложено на 5 сентября.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», основанием для обращения «Тепличного комплекса» в суд стала гибель рассадного материала.

Представитель «Пасифик-М» иск не признал, пояснив, что компания не принимала рассадный материал у истца и не чинила препятствий для его вывоза.

Для выяснения всех обстоятельств дела сторонам предстоит направить в суд ряд документов.

В частности, «Тепличный комплекс» должен подтвердить создание препятствий для вывоза рассады и представить материалы проверки отдела МВД по Мокшанскому району по факту недопуска сотрудников компании на территорию теплиц.

Кроме того, суд рассмотрит доказательства направления ответчику уведомления о составлении протокола по передаче производственного комплекса и его письменное заявление о том, что до 1 марта 2017 года уничтожение рассадного материала осуществляться не будет.

Также «Тепличному комплексу» необходимо документально подтвердить объем рассадного материала по состоянию на 30 ноября 2016 года.

В свою очередь ООО «Пасифик-М» должно представить договор с ООО «Долина роз».

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ООО «Тепличный комплекс» зарегистрировано в поселке Мокшан Пензенской области. Компания была создана в феврале 2011 года. В качестве генерального ее директора значится Андраник Хачатрян, в учредителях — Карине Матосян.

ООО «Пасифик-М» зарегистрировано в Калуге. Компания была создана в мае 2005 года. В качестве генерального директора значится Армен Айрапетян. Учредителями являются ООО «Арев» и Армен Айрапетян с размером доли 70% и 30% соответственно.

По данным прокуратуры Пензенской области, в декабре 2016 года у ООО «Тепличный комплекс» истек срок договора аренды тепличного комплекса, где выращивались розы. Все работники были уведомлены о вынужденном простое по вине работодателя и предстоящем сокращении штата с марта 2017 года. Большая часть сотрудников уволилась по собственному желанию либо по соглашению сторон. Перед оставшимися у предприятия возникла задолженность.

Надзорное ведомство обратилось в суд с целью защиты их прав. В итоге требования прокуратуры Мокшанского района о взыскании с ООО «Тепличный комплекс» задолженности по выплатам на сумму более 1 млн. 250 тыс. рублей перед 40 сотрудниками были удовлетворены.

Дело о возмещении убытков в связи с гибелью рассады не первое судебное разбирательство между ООО «Тепличный комплекс» и ООО «Пасифик-М». Весной 2017 года «Тепличный комплекс» обратился в суд с иском к «Пасифик-М» о взыскании стоимости выполненного капремонта в размере 151 млн. рублей. По делу назначена судебная экспертиза, до завершения которой производство по нему приостановлено.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 14 июня 2017 года в отношении ООО «Тепличный комплекс» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Александр Баскаков. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 14 декабря 2017 года.