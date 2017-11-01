EN
18:06:47 Среда, 1 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве

17:01 | 01.11.2017 | Экономика

Печать

Москва, 1 ноября 2017. PenzaNews. Реализация требований законодательства в части обеспечения условий для предпринимательской деятельности в сфере строительства стала главной темой круглого стола, который председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко провел в Москве в среду, 1 ноября.

Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве

Фото: Council.gov.ru

Участники мероприятия, объединившего представителей федеральных и региональных органов госвласти, а также экспертного сообщества, обсудили поступившие из субъектов РФ материалы, анализ которых позволил выявить ряд проблем.

В их числе Олег Мельниченко назвал отсутствие или низкое качество административных регламентов предоставления услуг в сфере строительства.

Кроме того, он обратил внимание на незаинтересованность сотрудников соответствующих органов в сокращении времени прохождения и количества административных процедур.

Помимо этого, сенатор упомянул о низком уровне взаимодействия между участниками градостроительного процесса, а также недостаточном качестве документов градостроительного зонирования и наличии в них существенных ошибок.

Как отметил Олег Мельниченко, был изучен ряд региональных практик, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, по внедрению электронной системы оказания госуслуг в части получения застройщиками разрешения на проведение строительных работ.

Читайте также

Олег Мельниченко возглавил комитет Совфеда по федеративному устройству

«Это позволят снизить или убрать из процесса строительства коррупционные риски, значительно сократить время прохождения соответствующих документов за счет организации более четкого межведомственного взаимодействия, что в совокупности должно содействовать выполнению поручения президента РФ [Владимира Путина], касающегося сокращения сроков рассмотрения разрешительных документов по застройке», — сказал он.

Сенатор выразил уверенность в том, что использование данной системы в регионах поможет изменить к лучшему сложившуюся ситуацию.

«С учетом того, что Минстрой взял на себя обязательство созданный программный продукт сделать бесплатным и доступным для регионов, это будет значительный шаг вперед, поскольку на местах не придется затрачивать для этого бюджетные средства. Это реальная польза для регионов», — отметил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по итогам круглого стола будет принят ряд рекомендаций, которые направят в Минстрой и Минэкономразвития России, а также в регионы.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода под Кузнецком «МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом»
Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода
В Пензенской области на тренировочном ЕГЭ применят новую технологию В Пензе теплоэнергетики получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver