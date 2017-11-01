Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве Экономика

Москва, 1 ноября 2017. PenzaNews. Реализация требований законодательства в части обеспечения условий для предпринимательской деятельности в сфере строительства стала главной темой круглого стола, который председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко провел в Москве в среду, 1 ноября.

Фото: Council.gov.ru

Участники мероприятия, объединившего представителей федеральных и региональных органов госвласти, а также экспертного сообщества, обсудили поступившие из субъектов РФ материалы, анализ которых позволил выявить ряд проблем.

В их числе Олег Мельниченко назвал отсутствие или низкое качество административных регламентов предоставления услуг в сфере строительства.

Кроме того, он обратил внимание на незаинтересованность сотрудников соответствующих органов в сокращении времени прохождения и количества административных процедур.

Помимо этого, сенатор упомянул о низком уровне взаимодействия между участниками градостроительного процесса, а также недостаточном качестве документов градостроительного зонирования и наличии в них существенных ошибок.

Как отметил Олег Мельниченко, был изучен ряд региональных практик, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, по внедрению электронной системы оказания госуслуг в части получения застройщиками разрешения на проведение строительных работ.

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«Это позволят снизить или убрать из процесса строительства коррупционные риски, значительно сократить время прохождения соответствующих документов за счет организации более четкого межведомственного взаимодействия, что в совокупности должно содействовать выполнению поручения президента РФ [Владимира Путина], касающегося сокращения сроков рассмотрения разрешительных документов по застройке», — сказал он.

Сенатор выразил уверенность в том, что использование данной системы в регионах поможет изменить к лучшему сложившуюся ситуацию.

«С учетом того, что Минстрой взял на себя обязательство созданный программный продукт сделать бесплатным и доступным для регионов, это будет значительный шаг вперед, поскольку на местах не придется затрачивать для этого бюджетные средства. Это реальная польза для регионов», — отметил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по итогам круглого стола будет принят ряд рекомендаций, которые направят в Минстрой и Минэкономразвития России, а также в регионы.