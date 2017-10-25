Олег Мельниченко возглавил комитет Совфеда по федеративному устройству Политика

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко утвержден в должности главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение принято в ходе 421-го заседания верхней палаты российского парламента в среду, 25 октября.

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Вопрос об избрании Олега Мельниченко стоял четвертым в повестке. Докладчиком выступил первый замглавы комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.

Биография

Мельниченко Олег Владимирович

Место председателя комитета стало вакантным в конце сентября 2017 года, когда после отставки Николая Меркушкина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров, который возглавлял этот комитет в Совфеде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин внес на рассмотрение регионального парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Мельниченко, который был избран сенатором, а затем включен в состав комитета по федеративному устройству.

Как ожидается, данный вопрос будет рассмотрен в ходе второй сессии Законодательного собрания Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 октября.