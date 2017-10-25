17:20:27 Среда, 25 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Олег Мельниченко возглавил комитет Совфеда по федеративному устройству

12:10 | 25.10.2017 | Политика

Печать

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко утвержден в должности главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение принято в ходе 421-го заседания верхней палаты российского парламента в среду, 25 октября.

Олег Мельниченко возглавил комитет Совфеда по федеративному устройству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос об избрании Олега Мельниченко стоял четвертым в повестке. Докладчиком выступил первый замглавы комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.

Биография

Мельниченко Олег Владимирович

Место председателя комитета стало вакантным в конце сентября 2017 года, когда после отставки Николая Меркушкина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров, который возглавлял этот комитет в Совфеде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин внес на рассмотрение регионального парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Мельниченко, который был избран сенатором, а затем включен в состав комитета по федеративному устройству.

Как ожидается, данный вопрос будет рассмотрен в ходе второй сессии Законодательного собрания Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 октября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор аферисту по делу о махинациях в сфере развлечений Мэр Пензы пообещал поддержку регбийному клубу «Империя»
Житель Заречного подозревается в краже более 100 тыс. рублей Пенза примет всероссийские соревнования «Юные гимнастки»
В Пензе неподалеку от лицея №73 из-под земли забил фонтан В Пензенской области снизилась заболеваемость туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама