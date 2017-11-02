Офис банка «Кузнецкий» на Западной поляне теперь располагается по новому адресу Экономика

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Офис банка «Кузнецкий», который ранее находился в торговом центре «Новозападный», теперь располагается на первом этаже нового жилого дома по адресу: Пенза, улица Мира, 40 — неподалеку от здания дома офицеров в непосредственной близости от остановки общественного транспорта.

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Для обслуживания населения созданы более комфортные условия.

«В офисе организована просторная клиентская зона, чтобы в удобной обстановке посетители могли получить необходимые услуги и ознакомиться со всеми их видами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе банка «Кузнецкий».

В учреждении добавили, что также предусмотрена детская зона.

«Новый офис отличается от остальных тем, что в нем выделена отдельная зона обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что позволит качественно улучшить сервис обслуживания и разделить клиентские потоки по видам оказываемых услуг», — отметили в пресс-службе.

В банке пояснили, что клиенты смогут воспользоваться здесь полным комплексом услуг, включая открытие вкладов, кредитование физических и юридических лиц, оплату платежей, расчетно-кассовое обслуживание, а также денежные переводы по России и за рубеж.

«Банк предлагает удобное и быстрое расчетно-кассовое обслуживание через дистанционные каналы и зарплатные проекты. Для максимального удобства жителей в отделении установлен терминал. В ближайшее время в офисе будет организована зона обслуживания клиентов в формате 24/7», — сказали в пресс-службе.

Дополнительный офис «Новозападный» будет работать в будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу — до 13.00, воскресенье — выходной.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.