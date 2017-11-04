Проект бюджета Пензенской области на 2018 год сформирован с профицитом в 1,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2018 год, который внесен в Законодательное собрание региона, сформирован с профицитом почти в 1,3 млрд. рублей.

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Прогнозируемый общий объем доходов планируется утвердить в размере более 48 млрд. 155 млн. рублей, расходов — около 46 млрд. 862 млн. рублей.

Объем расходов резервного фонда правительства Пензенской области намечено установить в сумме 30 млн. рублей, а верхний предел госдолга на 1 января 2019 года — около 19,2 млрд. рублей.

На плановый период 2019–2020 годов главный финансовый документ региона сформирован с дефицитом — около 592 млн. и 3,7 млрд. рублей соответственно.

На 2019 год предлагается утвердить следующие характеристики бюджета Пензенской области: прогнозируемый общий объем доходов — 44,6 млрд. рублей, расходов — 45,2 млрд. рублей, объем расходов резервного фонда правительства — 30 млн. рублей, верхний предел госдолга на 1 января 2020 года — 19,7 млрд. рублей.

На 2020 год они, как ожидается, будут следующими: прогнозируемый общий объем доходов — свыше 47,1 млрд. рублей, расходов — около 50,8 млрд. рублей, объем расходов резервного фонда правительства — 30 млн. рублей, верхний предел госдолга на 1 января 2021 года — 23,2 млрд. рублей.