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В Пензенской области пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона

13:41 | 06.11.2017 | Экономика

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Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Публичные слушания по проекту закона «О бюджете Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» пройдут в виде открытого обсуждения в электронной форме.

В Пензенской области пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все желающие могут оставить свои замечания и предложения на сайте регионального парламента до 13 ноября включительно.

Кроме того, высказать свои комментарии о проекте главного финансового документа региона можно будет в 11.00 вторника, 14 ноября, в Законодательном собрании Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект бюджета Пензенской области на 2018 год сформирован с профицитом почти в 1,3 млрд. рублей. Прогнозируемый общий объем доходов планируется утвердить в размере более 48 млрд. 155 млн. рублей, расходов — около 46 млрд. 862 млн. рублей.

На 2019–2020 годы главный финансовый документ региона сформирован с дефицитом — около 592 млн. и 3,7 млрд. рублей соответственно.
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