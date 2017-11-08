В Пензенской области сформируют реестр предприятий, имеющих долги по налогам Экономика

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Реестр предприятий, имеющих долги по уплате налогов в бюджет Пензенской области, будет сформирован во всех муниципальных образованиях региона. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Должна быть выстроена система постоянного взаимодействия с руководителями бизнеса, предприятий, чтобы они понимали, что оплата налогов — это крайне важно, что глава администрации [муниципального образования] держит этот вопрос на своем личном контроле. Налоговые поступления — это жизнь региона и решение проблем наших граждан», — отметил он.

Иван Белозерцев призвал тщательно разбираться в причинах задолженности и в текущей финансовой ситуации неплательщиков, чтобы по возможности оказывать содействие и решать спорные вопросы в досудебном порядке.

«Глава [администрации] каждого района должен знать конкретно, у какой организации есть задолженность и в каком размере, кто ее руководитель, должен лично с ним встречаться и обсуждать ситуацию, вызывать на заседание комиссии по налогам и сборам», — пояснил глава региона.

Он уточнил, что, если это не даст результата, необходимо направлять исковые заявления в суд.

Губернатор отметил, что нужно вплотную заняться судебной практикой по взысканию недоимки.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, исковые заявления будут направлены в суд до конца ноября.

По итогам 2016 года в 25 городах и районах области была зафиксирована положительная динамика по налоговым и неналоговым поступлениям. Лидируют по данному направлению Сосновоборский, Бековский, Пачелмский и Вадинский районы, город Заречный.

За 9 месяцев 2017 года прирост продемонстрировали 15 муниципальных образований. В частности, в Нижнеломовском и Пачелмском районах данный показатель вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.