Пензенский и брянский губернаторы обсудили перспективы сотрудничества Экономика

Брянск, 9 ноября 2017. PenzaNews. Перспективы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества стали одной из главных тем рабочей встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза и его пензенского коллеги Ивана Белозерцева, который возглавляет прибывшую в регион делегацию.

Фото: Pnzreg.ru

Также стороны обсудили вопросы социально-экономического развития обоих субъектов федерации.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, помимо чиновников обоих регионов, в рабочей встрече приняла участие заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Ольга Атюкова, которая родилась и долгое время работала в Пензенской области — в частности, возглавляла министерство финансов, правительство региона и управление ФАС.

Планируется, что в течение дня члены пензенской делегации посетят ряд значимых объектов.

Кроме того, намечено подписание соглашения о сотрудничестве между Брянской областной думой и Законодательным собранием Пензенской области, а также договора о взаимодействии между администрациями Брянска и Пензы.