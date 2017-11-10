В Пензе предпринимателям расскажут о механизмах господдержки
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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Конференция на тему «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 16 ноября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В ее рамках планируется провести серию тематических круглых столов, на которых участники обсудят механизмы господдержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, а также инструменты помощи в экспорте и оптимизации рисков участников внешнеэкономической деятельности.
Ожидается, что на конференции выступят представители федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов развития.
Основными задачами мероприятия являются выработка предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки и поиск решений по снижению существующих административных барьеров.
Участие в конференции бесплатное, сообщает пресс-служба регионального правительства.