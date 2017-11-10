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В Пензе предпринимателям расскажут о механизмах господдержки

08:04 | 10.11.2017 | Экономика

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Конференция на тему «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 16 ноября.

В Пензе предпринимателям расскажут о механизмах господдержки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках планируется провести серию тематических круглых столов, на которых участники обсудят механизмы господдержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, а также инструменты помощи в экспорте и оптимизации рисков участников внешнеэкономической деятельности.

Ожидается, что на конференции выступят представители федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов развития.

Основными задачами мероприятия являются выработка предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки и поиск решений по снижению существующих административных барьеров.

Участие в конференции бесплатное, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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