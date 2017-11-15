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Число договоров на поставку пензенской продукции в сети за 4 месяца не изменилось

14:45 | 15.11.2017 | Экономика

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Число договоров, заключенных торговыми сетями и объединениями магазинов с местными товаропроизводителями на поставку продукции, не изменилось в Пензенской области за период с конца июня по ноябрь. Это следует из доклада министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова.

Число договоров на поставку пензенской продукции в сети за 4 месяца не изменилось

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 1 ноября местные товаропроизводители заключили и работают по 454 договорам. Это на 34 больше, чем на начало года», — сказал он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

По словам Андрея Бурлакова, в сетях представлены не только крупные предприятия.

В качестве примера он привел кооперативы «Алтынай» и «Неверкинский», а также предпринимателя из Бессоновского района, реализующего зелень.

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«Это наш малый бизнес, который увеличивает свое присутствие как в региональных, так и федеральных сетях», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что лидером по количеству заключенных договоров является пензенская сеть «Караван», на втором месте идет объединение «Магазин моего района», на третьем — «Магнит», а меньше всего пензенской продукции представлено в сетях «Ашан», «Атак» и «Лента».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предыдущее совещание на тему взаимодействия местных товаропроизводителей и торговых сетей состоялось в правительстве Пензенской области 28 июня 2017 года.

Тогда глава Минсельхоза региона Андрей Бурлаков пояснил, что число договоров на поставку местной продукции в торговые сети в Пензенской области выросло до 454.
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