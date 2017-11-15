Низкие цены на социальную группу товаров стимулируют конкуренцию среди сетей — Богач Экономика

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Низкие цены на социально значимые товары в сетевых магазинах стимулируют конкуренцию среди них. Такое мнение высказала начальник управления рынка продовольствия и лицензирования Минсельхоза Пензенской области Нина Богач.

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В качестве примера она привела «Магнит».

«У них самые низкие цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В связи с этим покупатель идет за товарами социально значимой группы. Соответственно, покупается другая группа товаров», — пояснила она в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

Нина Богач отметила, что на магазины «Магнит» вынуждены равняться другие сети, которым приходится устанавливать «максимально близкие» цены на товары.

«Хорошая такая конкуренция», — сказала начальник управления.

Она обратила внимание на то, что наиболее высокую прибыль торговые сети могут получать с тех товаров, на которые они имеют право установить наценку свыше 20%.