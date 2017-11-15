В Пензенской области разрабатывают новую тару для местной водки Экономика

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты разрабатывают новую тару для водки пензенского производства. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Тара, в которую мы разливаем спиртные напитки, не очень презентабельна. […] Сейчас готовят разные варианты по таре, […] потому что тара, которая сегодня есть, должна быть другой, с моей точки зрения», — сказал он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

Иван Белозерцев отметил, что в первую очередь покупатель оценивает внешний вид товара и только затем — его содержание.

«Когда есть единство формы и содержания, то потом потребитель вновь берет продукцию в хорошей форме, бутылке, с хорошим содержимым и в хорошей упаковке», — добавил он.