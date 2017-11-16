В Пензе начала работу конференция по вопросам поддержки промышленного сектора Экономика

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Конференция «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы» начала свою работу на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 16 ноября.

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Мероприятие, организованное по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, открыло пленарное заседание.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что развитие промышленного сектора — одно из приоритетных направлений работы областного правительства.

«Я понимаю, что каждый вложенный в развитие бизнеса рубль возвращается сторицей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил, что в Пензенской области предлагаются различные меры господдержки, в том числе предусматривающие возможность модернизации производства и стимулирующие развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

По словам губернатора, это дает положительные результаты — наблюдается рост показателей в различных отраслях, несмотря на непростую экономическую обстановку в стране.

«Мы неплохо реализуем кластерную политику. Хорошие результаты показывают и биомедицинский, и приборостроительный, и кондитерский кластеры. Мы стараемся их еще больше поддерживать, потому что у них хорошая основа для развития», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что за 10 месяцев этого года пензенскими предприятиями отгружена продукция более чем на 164 млрд. рублей.

«В 2017 году пять промышленных предприятий Пензенской области — «МедИнж», «НИИЭМП», «Маякпринт», «Биосинтез», «Белинсксельмаш» — участвуют в четырех государственных программах. Это позволит получить им из федерального бюджета 273 млн. рублей», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что положительное влияние на развитие сектора оказывают бизнес-миссии, организуемые при поддержке правительства Пензенской области.

Затем к участникам конференции обратился начальник управления региональной политики Фонда развития промышленности Владимир Боргардт.

Он сообщил, что на данный момент подготовлен проект соглашения с Пензенской областью, подписание которого откроет новые возможности для местных предприятий.

Владимир Боргардт подробно остановился на действующих программах поддержки и разъяснил нюансы оформления заявок.

В свою очередь руководитель проекта по поддержке некрупных экспортеров АО «Российский экспортный центр» Андрей Зайцев остановился на типичных проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры.

«Я довольно часто езжу по многим регионам, и проблема в принципе везде одна и та же. […] Самое главное — это пробовать», — отметил он.

Андрей Зайцев подчеркнул, что сложившееся у многих убеждение о сложности получения мер господдержки является ложным.

Программу конференции продолжат три дискуссии на темы «Государственная поддержка промышленности — локомотив реального сектора экономики», «От импортозамещения к экспортоориентированному производству» и «Инновационное предпринимательство как драйвер экономики будущего».

В ходе них представители промышленных предприятий поделятся с начинающими игроками рынка своим опытом использования различных инструментов государственной поддержки.