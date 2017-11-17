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В Пензенской области за 10 месяцев автотранспортом перевезено 57 млн. человек

15:16 | 17.11.2017 | Экономика

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. 57 млн. человек перевезено пассажирским автомобильным транспортом общего пользования в Пензенской области с января по октябрь 2017 года. Об этом сообщается на сайте Пензастата.

В Пензенской области за 10 месяцев автотранспортом перевезено 57 млн. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям, территориального органа Федеральной службы государственной статистики, это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Троллейбусами перевезено более 5 млн. человек, что значительно меньше, чем за 10 месяцев 2017 года — 77,6%.

Общий пассажирооборот за этот период составил более 1,3 млрд. пассажиро-километров, рост к уровню прошлого года — 5,2%. На троллейбусный транспорт приходится лишь 46,3 млн. пассажиро-километров.

По данным Минпрома Пензенской области, автотранспортное обслуживание населения региона обеспечено функционированием межмуниципальной сети, включающей в себя 145 маршрутов, из них 84 пригородных и 61 междугородный.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении осуществляется в 23 районах области по 183 маршрутам пригородного сообщения.

В Пензе действует 65 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: шесть маршрутов автобусов большого класса, 52 — малого класса, а также семь троллейбусных.
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