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От приватизации имущества в бюджет Пензы в 2018 году поступит более 85 млн. рублей

08:09 | 21.11.2017 | Экономика

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Поступления в бюджет Пензы от приватизации муниципального имущества в 2018 году, как ожидается, составят более 85 млн. рублей. Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева.

От приватизации имущества в бюджет Пензы в 2018 году поступит более 85 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2019 году — 81,7 млн. рублей, в 2020 году — 81,7 млн. рублей», — отметила она в ходе заседания постоянной комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности, которое состоялось в понедельник, 20 ноября.

По ее словам, в безвозмездное пользование управлению МВД РФ по городу будет передана часть нежилого здания №3А на улице Набережной реки Пензы для размещения участкового пункта полиции на неопределенный срок, а школе №74 — часть здания №131 на улице Ладожской для организации занятий по баскетболу, сообщает пресс-служба мэрии.
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