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Для представителей пензенских кластеров организован тренинг по экспертным продажам

13:01 | 22.11.2017 | Экономика

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Около 30 руководителей высшего и среднего звена предприятий, входящих в пензенские кластеры, стали участниками однодневного тренинга «Система экспертных продаж», который стартовал на базе бизнес-инкубатора «Татлин».

Для представителей пензенских кластеров организован тренинг по экспертным продажам

Фото: ООО «ЦКР»

В роли спикера выступил бизнес-тренер Дмитрий Норка.

По его словам, слушатели семинара узнают об эффективных методиках построения системы работы с потребителями, которые проверены отечественной и зарубежной практикой, а также о способах повышения лояльности клиентов.

«Основной акцент будет сделан на освоении авторской методики экспертных продаж, позволяющей выстроить действенную стратегию и тактику продаж с нуля либо эффективно перестроить уже имеющуюся систему. По результатам внедрения выстраивается целевая система продаж, которая «слушает» потребителя и четким образом с ним коммуницирует», — пояснил бизнес-тренер.

Обучение, организованное ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома, призвано повысить конкурентоспособность компаний IT-кластера, а также кондитерского, биомедицинского и кластера легкой промышленности.
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