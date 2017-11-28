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Пензенским предприятиям компенсируют часть расходов на зарубежные выставки

13:15 | 28.11.2017 | Экономика

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, утвержден постановлением правительства Пензенской области, которое губернатор Иван Белозерцев подписал в минувший понедельник, 27 ноября.

Пензенским предприятиям компенсируют часть расходов на зарубежные выставки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Согласно тексту постановления, претендовать на субсидии смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Пензенской области и состоящие на учете в налоговом органе на территории региона.

Главным распорядителем денежных средств назначено министерство экономики региона.

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Потенциальный получатель субсидии должен будет предоставить копии различных документов, включая заявку на участие в международной выставке за рубежом, договор аренды площадей и подтверждение произведенной оплаты, а также акты выполненных работ.

В течение двух дней Минэкономики региона запросит выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также справку управления ФНС России об уплате налогов и сборов.

Утвержденный порядок предполагает, что даже при полном соответствии всем требованиям компания или предприниматель могут получить отказ в компенсации части затрат при нехватке средств в бюджете региона.

Размер выделяемой субсидии составит не более 50% понесенных затрат по договору аренды выставочных площадей и уплате регистрационных сборов за участие в международных мероприятиях, но не более 500 тыс. рублей за одну выставку.
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