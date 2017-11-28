Пензенским предприятиям компенсируют часть расходов на зарубежные выставки Экономика

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, утвержден постановлением правительства Пензенской области, которое губернатор Иван Белозерцев подписал в минувший понедельник, 27 ноября.

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Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Согласно тексту постановления, претендовать на субсидии смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Пензенской области и состоящие на учете в налоговом органе на территории региона.

Главным распорядителем денежных средств назначено министерство экономики региона.

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Потенциальный получатель субсидии должен будет предоставить копии различных документов, включая заявку на участие в международной выставке за рубежом, договор аренды площадей и подтверждение произведенной оплаты, а также акты выполненных работ.

В течение двух дней Минэкономики региона запросит выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также справку управления ФНС России об уплате налогов и сборов.

Утвержденный порядок предполагает, что даже при полном соответствии всем требованиям компания или предприниматель могут получить отказ в компенсации части затрат при нехватке средств в бюджете региона.

Размер выделяемой субсидии составит не более 50% понесенных затрат по договору аренды выставочных площадей и уплате регистрационных сборов за участие в международных мероприятиях, но не более 500 тыс. рублей за одну выставку.