«Балтика» обратила внимание УФАС на региональный протекционизм в Пензенской области Экономика

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области, рассмотрев обращение ООО «Пивоваренная компания «Балтика», предупредило две администрации — Колдаисского сельсовета и Шемышейского района — о недопустимости регионального протекционизма.

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В их действиях были усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции.

«Оно выразилось в том, что на официальных сайтах администраций были размещены сообщения, адресованные руководителям торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, в которых рекомендовалось увеличить представленность на полках крепкого спиртного и пива местного производства с целью пополнения средств бюджета Пензенской области. При этом данное сообщение содержало указания на конкретных производителей, чью продукцию рекомендуется приобретать, а также на оптового продавца со ссылкой на его официальный сайт», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФАС России по Пензенской области.

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В ведомстве пояснили, что администрациям выданы предупреждения о недопущении подобных нарушений впредь, а также об удалении с сайтов соответствующей информации.

Как отметила руководитель регионального управления ФАС России Оксана Кузнецова, пополнение средств местного бюджета является важной задачей, решение которой не должно осуществляться с нарушением принципов здоровой конкуренции.

«Не указания или рекомендации должны определять выбор потребителя в пользу того или иного производителя, а качество товара и его цена», — подчеркнула она.