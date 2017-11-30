Разработана стратегия социально-экономического развития Пензы до 2030 года Экономика

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года разработана в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Андрей Шевченко.

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«Это документ, определяющий, цели и задачи муниципального образования […] на долгосрочную перспективу», — сказал он в ходе 39-й очередной сессии гордумы в четверг, 30 ноября.

Андрей Шевченко уточнил, что в течение дня должен быть утвержден план реализации стратегии.

По его словам, основными направлениями станут повышение качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, создание новых рабочих мест, развитие экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса.

«Мы рассматриваем любые варианты поддержки [МСП]. Заложены средства. Пусть не такие большие, но они есть. […] Плюс, мы рассматриваем все обращения по открытию новых проектов, когда они являются инвестиционными», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что стратегия развития — базовый документ, который «будет обрастать новой информацией».

«Он будет «живым» документом, который будет правиться, по сути, каждый год», — резюмировал Андрей Шевченко.