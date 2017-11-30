В Пензе девять объектов недвижимости включили в план приватизации на 2018 год Экономика

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Девять новых объектов недвижимости включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. Соответствующее решение принято в ходе 39-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 30 ноября.

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Выступая по данному вопросу, начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева сообщила, что это нежилые здания и помещения по адресам: улица Циолковского, 20; улица Попова, 6А; улица Кронштадтская, 7; улица Кирова/Замойского, 1/7; улица Воровского, 28А; улица Минская, 24; улица Московская, 22; улица Дзержинского, 31; улица Фрунзе, 31.

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По ее словам, от приватизации муниципального имущества в будущем году планируется получить доход в размере более 85 млн. рублей.

«Из прогнозного плана приватизации исключены помещения, которые были реализованы в 2017 году», — уточнила начальник УМИ.

Она отметила, что в настоящее время продолжаются мероприятия по приватизации МУП «Пензгорстройзаказчик» и МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Мы предполагаем, что они будут завершены и мы получим акции», — добавила Наиля Алюшева.

Она предположила, что предприятие «Теплоснабжение города Пензы» будет приватизировано уже до 1 января 2018 года.