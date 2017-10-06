Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию с долгами МКП «Теплоснабжение» ЖКХ

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию с МКП «Теплоснабжение города Пензы», которое, как сообщил на текущей неделе директор филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, задолжало за тепловую энергию 1,5 млрд. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я Вам хочу сказать и всем Вашим читателям, что нельзя проблему задолженности МКП «Теплоснабжение» рассматривать в период пуска тепла в городе как причину срыва капитального ремонта [сетей]», — заявил Виктор Кувайцев, отвечая на соответствующий вопрос главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина, который был задан после окончания онлайн-конференции в пятницу, 6 октября.

«Есть цивилизованный путь погашения этой задолженности. И Овчаров, и его высокие руководители знают, что этот путь сегодня рассматривается, причем эта задолженность не собрана за 2017-й или 2016 год. Эта задолженность формировалась еще другими [лицами], в том числе и собственниками этих сетей. Этот вопрос надо рассматривать сегодня в процессе обсуждения», — сказал мэр.

Читайте также

У города должен быть один хозяин тепла — Александр Суслов

Он особо подчеркнул, что МКП способно оплачивать текущее потребление и при этом не накапливать задолженность.

Виктор Кувайцев напомнил о работе по акционированию муниципального предприятия, в рамках которой проводится оценка имущественного комплекса.

«Она [эта работа] будет продолжаться. Но то, что это якобы делается для того, чтобы погасить какую-то задолженность, мы это не рассматриваем. Мы это рассматриваем как имущественный комплекс для того, чтобы предложить его на рынок. А вот среди всех желающих иметь такой бизнес по итогам конкурса будет определен субъект, который может в этом поучаствовать», — пояснил собеседник агентства.