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В Пензе обсудили внедрение кластерного подхода в систему управления

12:27 | 01.12.2017 | Экономика

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Внедрение кластерного подхода в систему стратегического управления стало одним из главных вопросов заседания правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», состоявшегося в мэрии в пятницу, 1 декабря.

В Пензе обсудили внедрение кластерного подхода в систему управления

Фото: Penza-gorod.ru

Доклад по данной теме представила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Особое внимание она уделила деятельности кластера «Легпром», который представляет собой сконцентрированную на территории Пензенской области группу взаимодействующих и конкурирующих предприятий в сфере легкой промышленности.

«Внедрение кластерного подхода в систему стратегического управления социально-экономическим развитием города Пензы позволило увеличить его инвестиционную привлекательность, повысить потенциал человеческого развития и качество жизни городского населения, что является важнейшей целью деятельности органов местного самоуправления», — пояснила Ольга Жовтяк.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев подчеркнул важность объединения городов и районов области и их взаимодействие в подобном формате.

«Мы готовы при очередном проведении такого мероприятия пригласить для участия всех заинтересованных лиц из районов», — отметил глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на заседании также была затронута тема социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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