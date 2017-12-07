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Фонд развития моногородов поможет построить дорогу в индустриальном парке «Сердобский»

14:06 | 07.12.2017 | Экономика

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Сердобск, 7 декабря 2017. PenzaNews. Фонд развития моногородов (ФРМ) направит более 44 млн. рублей на реализацию мероприятий по строительству внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский» в Пензенской области, необходимой для реализации инвестпроекта по выращиванию шампиньонов. Соответствующее решение наблюдательный совет некоммерческой организации принял по итогам очередного заседания в правительстве РФ.

Фонд развития моногородов поможет построить дорогу в индустриальном парке «Сердобский»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФРМ, в порядке софинансирования из бюджетов региона и муниципального образования на эти цели будет выделено более 2 млн. рублей.

«Общий объем инвестиций к 2020 году составит 1,4 млрд. рублей, будет создано 162 рабочих места. Окончание строительства запланировано на III квартал 2018 года», — добавили в Фонде развития моногородов.
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